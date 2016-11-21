Правительство Сирии отвергло план перемирия в Алеппо

Руководитель сирийского внешнеполитического ведомства Валид аль-Муаллем заявил о несогласии официального Дамаска с планом, предложенным специальным посланником Организации объединенных наций Стефаном де Мистурой, согласно которому восточной части города Алеппо необходимо предоставить самоуправление. Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на информационное агентство Reuters.
«Данное предложение совершенно неприемлемо и ведет к нарушению нашего суверенитета», - сказал министр по окончании переговоров с де Мистурой. К тому же, со слов Аль-Муалля, идея о «самоуправлении» стала бы хорошим подарком террористам, которые, как и прежде, выпускают огневые снаряды по западной части города. Результатом таких действий стало огромное количество погибших и пострадавших мирных граждан. При этом Де Мистура заявил, что его сильно озаботили сообщения, поступившие от международных медицинских организаций. Он предъявил требование прекратить стрельбу на востоке города. Высокопоставленный чиновник Сирии опровергает любую информацию, касающуюся нанесения бомб по городским медицинским учреждениям.
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