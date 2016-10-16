валюта
СпецтемаМанн: Путин хотел показать военную «мощь» ВМФ РФ, а в итоге опозорился на весь мир

Керрі і Джонсон обговорили Сирію і нові санкції проти РФ

Керрі і Джонсон обговорили Сирію і нові санкції проти РФ
Державний секретар Сполучених штатів Америки Джон Керрі та міністр закордонних справ Великою Британії Борис Джонсон обговорили ситуацію в Сирії, - про це replyua.net інформує з посиланням на портал «Радіо Свобода».

Так, на зустрічі, яка відбулась сьогодні, шістнадцятого жовтня 2016 року, в Лондоні, сторони обговорили сирійський конфлікт і можливі шляхи його врегулювання. Як один із важелів впливу на президента Сирії Башара аль-Асада та його союзників, Керрі і Джонсон розглядають санкції. Дипломати заявили, що продовження тиску на сирійських уряд та тих, хто його підтримує, є життєво важливим. Тим не менш, європейські держави не мають бажання втягуватись в конфлікт, тому сподіваються, що Асад «схаменеться».

Також британський міністр не вірить в те, що сирійському уряду вдасться відновити контроль над Алеппо чи перемогти повстанців у збройному протистоянні. Джонсон в черговий раз закликав Росію та Іран зайняти відповідальну позицію і докласти зусиль до завершення конфлікту. Нагадаємо, вчора в Лозанні відбулась зустріч міністрів закордонних справ низки держав, за участі США та РФ, на якій обговорювали шляхи врегулювання сирійського конфлікту. Ці перемовини завершились безрезультатно.

Горячая тема: Цаплієнко: Відповідь тракториста, який коригував огонь сепаратистів, шокувала наповал
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
16 окт 2016
24332

Цаплієнко: Відповідь тракториста, який коригував огонь сепаратистів, шокувала наповал

Як передає replyua.net, відомий український воєнкор Андрій Цаплієнко на своїй сторінці в Facebook розповів про мешканця Донбасу, тракториста Михайла, який протягом довгого часу вдало коригував

16 окт 2016
15178

Эксперт: Путин готовит формулу обмена Сирии на вторжение в Украину

Как передает replyua.net, политический эксперт Владимир Цыбулько в эфире «Громадського радио» проанализировал речь президента Петра Порошенко в Чугуеве, где тот участвовал в передаче военной техники


Свежие новости

Вдова нигерийского активиста подала в суд на Royal Dutch Shell за убийство мужа

Лідери донецьких терористів підтвердили ліквідацію «Моторолли»

Разыскиваемый СБУ российский актер Пореченков снимается в одесском сериале

У справі вбивства Шеремета є прогрес – нардеп

Павло Правий: Розпочалася серйозна зачистка тих, хто розпочинав проект «Новоросія»

Дочь американца-чемпиона мира по легкой атлетике застрелена в Кентукки

Путін звинувачує США в «порушенні правил поведінки»

Ученые из Айдахо представили миру уникальное изобретение

Трамп: демократы сфальсифицируют выборы

Блогеры весело прокомментировали новость об «отъезде» боевика Моторолы

Панфілов: Україна стає великою країною

Під час обшуків у кримських татар забирають останні гроші – правозахисник

Король Кувейта отправил парламент в отставку в полном составе

Путин решил "посадить" всех членов Меджлиса - Полозов

Премьер-министр Индии назвал Пакистан "рассадником терроризма"

Великобритания и США выдвинули ультиматум Асаду и его сторонникам

Путін втратив надію вплинути на вибори в США

Ирландия: Brexit спровоцирует экономическую катастрофу

Путин назвал саммит в «нормандском формате» «бесперспективным»

Російський авіаносець «Адмірал Кузнецов» - це пересувна екологічна катастрофа – блогер (відео)

 Новости за день