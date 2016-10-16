Керрі і Джонсон обговорили Сирію і нові санкції проти РФ

Державний секретар Сполучених штатів Америки Джон Керрі та міністр закордонних справ Великою Британії Борис Джонсон обговорили ситуацію в Сирії, - про це replyua.net інформує з посиланням на портал «Радіо Свобода».
Так, на зустрічі, яка відбулась сьогодні, шістнадцятого жовтня 2016 року, в Лондоні, сторони обговорили сирійський конфлікт і можливі шляхи його врегулювання. Як один із важелів впливу на президента Сирії Башара аль-Асада та його союзників, Керрі і Джонсон розглядають санкції. Дипломати заявили, що продовження тиску на сирійських уряд та тих, хто його підтримує, є життєво важливим. Тим не менш, європейські держави не мають бажання втягуватись в конфлікт, тому сподіваються, що Асад «схаменеться».
Також британський міністр не вірить в те, що сирійському уряду вдасться відновити контроль над Алеппо чи перемогти повстанців у збройному протистоянні. Джонсон в черговий раз закликав Росію та Іран зайняти відповідальну позицію і докласти зусиль до завершення конфлікту. Нагадаємо, вчора в Лозанні відбулась зустріч міністрів закордонних справ низки держав, за участі США та РФ, на якій обговорювали шляхи врегулювання сирійського конфлікту. Ці перемовини завершились безрезультатно.
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