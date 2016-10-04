Военная ситуация в Алеппо приняла неожиданный оборот

Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, ситуация в Алеппо сильно накалилась в связи с масштабным наступлением войск Башара Асада на восточную часть города, в которой находятся около 350 тысяч повстанцев и мирных жителей, однако сегодня она приняла неожиданный оборот.
Как известно, последние несколько месяцев были очень тяжелыми для повстанцев – их позиции подвергались авиаударам правительственными ВВС при поддержке российских бомбардировщиков. Также в рядах правительственных войск воюет спецназ Ливии и Ирана. Несколько раз повстанцев атаковали с помощью газообразного хлора, а также противобункерных бомб. Последняя неделя выдалась особенно жесткой – повстанцы заявляли об атаках на них с помощью фосфорных бомб, сжигающих все вокруг на месте взрыва.
Однако, сегодня повстанцы заявили, что им удалось отразить наступление правительственных войск на востоке Алеппо, однако российские и сирийские самолеты продолжат бомбить их позиции, а также жилые районы города, в которых оказались запертыми в ловушке тысячи мирных жителей, в том числе около 100 тысяч детей. Повстанцы сообщили, что им удалось нанести ответный удар войскам Башара Асада в районе Шейх Саед – южной окраине восточной части Алеппо. «Мы отразили их попытки продвинуться вглубь территории, убили 10 боевиков и уничтожили несколько транспортных средств», - заявил боец повстанческой группы Файлак аль-Шам.
Горячая тема: Канада предъявила ультиматум России
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter