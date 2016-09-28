Папа Римський заявив, що росіяни нестимуть відповідальність перед Богом

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Папа Римський Франциск сьогодні, двадцять восьмого вересня 2016 року, у своїй публічній проповіді заявив, що особи, винуваті у знищенні мирного населення в Сирії, за свої діяння будуть відповідати перед Богом, - про це replyua.net інформує, посилаючись на портал інформаційного агентства ВВС.Так, виступаючи перед вірянями на Площі Святого Петра, розташованій в центрі Риму, Франциск назвав Алеппо «замученим і стражденним містом, де все живе вмирає». Папа Римський закликав усі сторони конфлікту взяти на себе зобов’язання боронити мирне населення і не завдавати йому шкоди. Очільник Католицької церкви також наголосив, що такі дії є обов'язковими і терміновими. За його словами, він звертається до совісті тих, хто несе відповідальність за бомбардування мирного населення, адже одного прекрасного дня їм доведеться звітувати перед Богом.Нагадаємо, бої навколо Алеппо особливо загострилися після скасування дії режиму припинення вогню. Від повітряних ударів, яких завдають підтримувані Російською Федерацією урядові війська, в першу чергу страждає мирне населення. Відповідно до звітів Unicef, тільки з п’ятниці на території Алеппо було вбито дев’яносто шість дітей і ще двісті двадцять троє отримали поранення.