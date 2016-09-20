Блогер розповів, як турки наводять лад в Сирії

Український блогер Олександр Коваленко поділився спостереженнями про те, як збройні сили Туреччини просуваються територією Сирії на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук, - про це інформує replyua.net.
Як зазначає блогер, не минуло і місяця з моменту, коли турецькі війська розпочали операцію «Щит Євфрату», офіційно заявленою метою якої є створення буферної зони між територією бойових дій та кордоном з Туреччиною. Крім того, варто пам’ятати і про неофіційну мету: витіснення курдів та деблокада оточеного урядовими військами Сирії Алеппо. Менше місяця, обмежений контингент – і турки вже контролюють більше дев’ятисот квадратних кілометрів території. Багато це чи мало? Це одна двадцять сьома Криму, одна восьма Абхазії, одна четверта Південної Осетії.
Тим не менш, турецькі високопосадовці періодично натякають, що військова операція буде продовжуватись допоки не буде знищено останнього терориста і не ліквідовано повністю терористичну загрозу. Тому на попередньо заявленій площі буферної зони в п’ять тисяч кілометрів вони навряд чи зупиняться. А там і до Дамаска недалеко. Чинна адміністрація американського президента, імовірно, розв’язала руки туркам, а до появи нового господаря Білого дому можна встигнути доволі багато, - прогнозує блогер.
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