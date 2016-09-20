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Сирия вновь осталась без гуманитарной помощи

Сирия вновь осталась без гуманитарной помощи
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, конвои международной гуманитарной помощи временно не будут поступать в сирийские города в связи с высокой степенью опасности. Как известно, со вчерашнего дня в Сирии возобновились боевые действия.

Высокопоставленный чиновник Международного Комитета Красного Креста заявил сегодня, что гуманитарная помощь в Сирию временно поступать не будет – ее доставка вновь стала слишком опасной для членов международных миссий. Вчера во время бомбардировки Алеппо сирийскими или российскими самолетами – пока эта информация не подтверждена, одна из бомб попала в гуманитарный конвой, убив двенадцать представителей миссии Международного Комитета Красного Креста в Сирии.

«Весть о возобновлении боевых действия очень тревожная. Мы видим, что во многих населенных в пунктах Сирии идут ожесточенные бои», - заявил директор МККК по ближневосточному и североафриканскому региону. Он добавил: «Мы планировали оказать медицинскую помощь жителям четырех населенных пунктов, но сейчас вынуждены остановить операцию из-за условий повышенной опасности». По официальной информации, по меньшей мере 18 из 31 грузовика миссии Международного Комитета Красного Креста и гуманитарного конвоя ООН в Сирии были уничтожены в результате вчерашней бомбардировки.

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