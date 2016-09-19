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Турция отчиталась о новых успехах в военной операции в Сирии

Турция отчиталась о новых успехах в военной операции в Сирии
Информационное агентство Reuters сегодня сообщает о том, что Тайип Эрдоган заявил о новых успехах турецкой армии в сирийском конфликте. По его словам, поддерживаемые Турцией повстанцы могут в ближайшее время расширить зону своего контроля в Сирии в южном направлении – об этом передает replyua.net.

Также президент Турции заявил, что в результате проведения операции «Щит Евфрата», территория Сирии, полностью освобожденная от ИГИЛ, составила более 5000 квадратных километров. Турецкие власти сегодня заявили о расширении «безопасной зоны» на севере Сирии вдоль границы с Турцией. Президент страны планировал согласовать свои действия в регионе с другими участниками военного конфликта в Сирии на пресс-конференции Генеральной Ассамблеи ООН, которая должна была состояться завтра в Ньо-Йорке, однако, как известно, не сможет этого сделать, поскольку мероприятие не состоится.

Напоминаем, что Турция начала операцию «Щит Евфрата» в Сирии 24 августа, введя на ее территорию своей войска и танки. Поддерживая сирийских повстанцев, Турция обеспечила создание 90-километровой буферной зоны вдоль своей границы «полностью свободной от боевиков «Исламского государства». Эти действия турецких властей были раскритикованы США, Россией и странами ЕС, принимающими участие в конфликте, однако Турция продолжила операцию.

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