Израиль намерен депортировать украинских нелегалов в течение семидневного срока

Начиная со вчерашнего дня, 17 октября, власти Израиля сообщили о введении нового правила, которое способствует рассмотрению по ускоренной процедуре ходатайства украинских граждан, претендующих на статус беженца в Израиле, и депортировать тех, кто не отвечает установленным критериям, передает replyua.net со ссылкой на информацию израильского издания «Вести». По мнению сотрудников ведомства, это даст возможность существенно снизить показатель нелегалов из Украины и сделает более «дружественными» проверки в аэропорту Бен-Гурион для украинских туристов.
Журналисты отмечают, что с начала текущего года украинские граждане подали 7 тысяч таких ходатайств. Это помогает «нагревать руки» украинским фирмам, обещающим быструю легализацию в Израиле, и израильским адвокатам, которые занимаются сопровождением таких дел.
В соответствии с ныне действующими правилами, иностранного гражданина нельзя депортировать из Израиля, пока специальная комиссия не рассмотрит его заявление и не даст официальный ответ о предоставлении убежища или отказ. Вердикты о депортации могут приниматься на протяжении семи дней.