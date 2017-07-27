валюта
СпецтемаПономар: вітаю всіх нас, зроблено важливий крок на шляху до нашої перемоги

Эксперт: похоже, что Биньямин Нетаньяху подписал себе как политик «прошение об отставке»

Эксперт: похоже, что Биньямин Нетаньяху подписал себе как политик «прошение об отставке»
В деле с Храмовой горой премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подписал себе как политик «прошение об отставке», потому что такого национального позора ему долго никто не простит. Об этом в своем блоге пишет известный израильский политический обозреватель Соломон Манн. По его словам, конечно же, тот, кто умеет мыслить далеко вперед, а не только сегодняшним днем, тот простит поступок премьера Израиля и примет его позицию.

В то же время, Манн отмечает, что есть израильтяне, которые хотят «все и сейчас», которые заслуги Нетаньяху торопятся приписать людям, не имеющим к ним отношения. «Да, израильский народ прозван «жестоковыйным», сам Господь похвалил нас за то, что мы не склоняем головы и идем до конца пытаясь выяснить истину, но одно дело выяснить истину, а не упираться как ишак в горделивом осознании своей правоты. Я очень надеялся на еще 2-3 срока правления этого по истине великого», – написал Соломон Манн.

Отметим, что премьер Израиля Нетаньяху принял решение демонтировать все средства безопасности, установленные на Храмовой горе после теракта, жертвами которого стали два полицейских. Такое решение уже вызвало бурную реакцию внутри Израиля, к тому масла в огонь подлил своим высказыванием председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас, который заявил, что оккупация Израиля наконец-то снята.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: у неділю Росія покаже найбільше підводне опудало в світі

Срочно: «Вы от кого меня хотите защитить?» Народный артист Украины шокировал россиян
Важное за сутки
27 июл 2017
4506

Украинский ученый назвал еще одно катастрофическое последствие строительства Керченского моста

Евгений Дикий, кандидат биологических наук и заместитель директора по науке Украинского научного центра экологии моря, заявил о том, что из-за строительства Керченского моста может исчезнуть

27 июл 2017
3872

Блогер: а вам теж цікаво знати що Україна отримає від Грузії в обмін на Саакашвілі?

Блогер Anna Amargo на персональній сторінці в соціальній мережі розмірковує з приводу причин раптової втрати громадянства України політиком Михеїлом Саакашвілі, - про це інформує новинний портал

Последние новости

Керівник Запорізької ОДА заявив, що владу у області намагаються захопити

Известная биржа криптовалюты биткоинов BTC-e закрылась - скам

Павел Нусс: никогда и ни за что патриот-президент не позволил бы себе такого рода шага

В УПЦ МП заявили, що за допомогою чіпів у біометричних паспортах будуть впливати на віруючих

Эксперт: похоже, что Биньямин Нетаньяху подписал себе как политик «прошение об отставке»

Уряд очікує на зменшення кількості отримувачів субсидії

Часть поляков вышла с протестами против Меркель и Туска

Канцлер Австрії поставив хрест на прагненні Туреччини вступити до ЄС

Україна отримає від США снайперське спорядження

Бабченко: реально росіяни зараз живуть у дев’ятнадцятому столітті

Боец АТО: Штаты «слили» Саакашвили, или Порошенко пошел против воли Штатов

Журналист рассказал, почему Саакашвили больше не устраивает Порошенко

Савченко заявила о планах участвовать в выборах президента

Журналист: кажется, Боровой сошел с ума

У европейской Украины есть не только внешний, но и внутренний враг, – социолог

«Бесполезный актер»: канадский премьер жестко высказался о России

1 августа вступит в силу Соглашение о зоне свободной торговли между Канадой и Украиной

Республиканцы перестраховываются, лишая Трампа возможности не подписывать закон о санкциях против России, – CNN

Существование верховенства права в Украине является иллюзией – Марушевская

Йемен приближается к самой масштабной катастрофе, - ООН

 Новости за день