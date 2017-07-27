Эксперт: похоже, что Биньямин Нетаньяху подписал себе как политик «прошение об отставке»

В деле с Храмовой горой премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подписал себе как политик «прошение об отставке», потому что такого национального позора ему долго никто не простит. Об этом в своем блоге пишет известный израильский политический обозреватель Соломон Манн. По его словам, конечно же, тот, кто умеет мыслить далеко вперед, а не только сегодняшним днем, тот простит поступок премьера Израиля и примет его позицию.
В то же время, Манн отмечает, что есть израильтяне, которые хотят «все и сейчас», которые заслуги Нетаньяху торопятся приписать людям, не имеющим к ним отношения. «Да, израильский народ прозван «жестоковыйным», сам Господь похвалил нас за то, что мы не склоняем головы и идем до конца пытаясь выяснить истину, но одно дело выяснить истину, а не упираться как ишак в горделивом осознании своей правоты. Я очень надеялся на еще 2-3 срока правления этого по истине великого», – написал Соломон Манн.
Отметим, что премьер Израиля Нетаньяху принял решение демонтировать все средства безопасности, установленные на Храмовой горе после теракта, жертвами которого стали два полицейских. Такое решение уже вызвало бурную реакцию внутри Израиля, к тому масла в огонь подлил своим высказыванием председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас, который заявил, что оккупация Израиля наконец-то снята.