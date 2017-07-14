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В Иерусалиме прогремел теракт – есть погибшие

В Иерусалиме прогремел теракт – есть погибшие
В Иерусалиме прогремел очередной теракт. На этот раз прямо у подъема на Храмовую гору. Террористы открыли стрельбу из автоматического оружия, смертельно ранив двоих полицейских, ранение еще одного полицейского оценивается как «средней тяжести». Ответным огнем террористы были уничтожены. По заявлению полиции, террористы собирались прорваться к мечетям на Храмовой горе, где смешаться с молящимися. Об этом в своем блоге пишет известный израильский политический обозреватель Соломон Манн.

Он также сообщает, что хозяйничающие на Храмовой горе иорданские работники религиозного департамента знали о готовящемся покушении. Впервые за много лет Храмовая гора полностью очищена от молящихся и подходы закрыты кордонами – пятничная молитва не состоится. Полиция допрашивает работников департамента и проводит обыски в мечетях. Информированные источники сообщают о найденном оружии, но информация официально еще не подтверждена.

«Депутат Кнессета Моти Йогев требует закрыть доступ мусульманам на Храмовую гору, поскольку вместо «дома молитвы» – это место о превращено в центр террористической деятельности и подстрекательства против Израиля. В канцелярии главы правительства Израиля говорят, что ранее запланированный визит Нетаньяху в Париж будет отменен», – подытожил эксперт.
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