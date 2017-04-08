Пример для Украины: как растет экономика Израиля

Украинцам можно поучиться у израильтян – в прошлом году темпы роста израильской экономики достигли 3,7 процентов, хотя в прогнозах говорилось только о 2,7 процентах, информирует replyua.net со ссылкой на издание Шадашот.
Кроме того, в Израиле сократился уровень безработицы до рекордно низких отметок - всего 4,8 процентов, а объем инвестиций увеличился сразу на 10 процентов, и превысил прогнозы в два раза. Израилю пророчили негативные последствия после Брекзита, но этого так и не произошло, напротив, теперь израильские позиции на европейском рынке укрепятся – экспорт из этой страны только вырастет, особенно в сегментах, где Израиль всегда конкурировал с Великобританией – станки, медикаменты, электрооптика и многое другое. В международных рейтингах позиции Израиля очень высоки.
Интересно и то, что Израиль вышел на второе место по развитию инноваций, а также замыкает тройку лидеров в сфере разработок и исследований. Индустрия Израиля демонстрирует фантастическую устойчивость ко многим негативным факторам последние годы, как с точки зрения динамики развития рынка, так и с точки зрения финансового успеха.