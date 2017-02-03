Манн: с приходом к власти Трампа Израиль рассматривает США, как надежного партнера

Израильский политический эксперт и обозреватель Соломон Манн на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что администрация Дональда Трампа осторожно начинает отодвигать врагов Израиля на дальние позиции, тем самым лишать атакующих Израиль базы для обвинений. По мнению эксперта, это важный путь, требующий лишь сильной дипломатии и совершенно бесплатный.
По словам Соломона Манна, Белый дом заявил, что не считает еврейские поселения в Иудее и Самарии препятствием к миру. Хотя затем добавлено, что форпосты и новые кварталы на так называемых «территориях» могут осложнить переговорный процесс, но главное слово сказано: враги Израиля больше не могут обвинять евреев, строящих жилье на принадлежащей им земле, в том, что они совершают что-то предосудительное.
«Этот первый реально-дружественный шаг администрации США воодушевляет и я думаю мы все будем благодарны президенту Дональду Трампу за то, что он привнес правду и справедливость в международную политику, которой так не хватало последние 50 лет», – написал Манн. Отметим, что новоназначенный госсекретарь США Рекс Тиллерсон провел один из первых телефонных разговоров именно с Израилем.