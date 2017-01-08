Манн: теракт в Иерусалиме - конец политической карьеры Либермана

Соломон Манн сообщает, что сегодня в Иерусалиме был совершен теракт, в результате которого погибли 4 человека, как минимум 15 получили ранения. Террорист протаранил грузовиком группу израильских солдат на популярной набережной в Иерусалиме. По мнению полиции, нападавшим является палестинец из палестинских территорий Восточного Иерусалима, - передает replyua.net.
Reuters пишет, что, по словам полиции, в числе погибших три женщины и один мужчина, каждому из которых не более 24 лет. Личности погибших не объявлены – по закону Израиля их можно объявить лишь после официального уведомления семей погибших. Теракт был совершен почти сразу после того, как израильские военные вышли из автобуса на набережной с панорамным видом на Старый город. Учитывая сходство обстоятельств с терактами, совершенными в прошлом году в Европе, израильская полиция не исключает того, что нападавший был «вдохновлен» террористическим актом на рождественской ярмарке в Берлине. Представитель полиции заявил журналистам: «Конечно, нельзя исключать, что этот теракт был совершен под влиянием увиденного по телевизору. Нельзя проникнуть в голову человека, чтобы понять, что побудило его к действию, однако эту версию полностью исключать нельзя». Reuters сообщает, что волна террористических актов, совершенных палестинцами в последние годы существенно уменьшилась, однако полностью не исчезла – нападения стали случаться чаще с октября 2015 года.
Манн пишет: «Больше подробностей пока нет, полиция запретила публиковать обстоятельства в интересах следствия. Террористическая организация ХАМАС, хозяйничающая в Газе, взяла на себя ответственность за теракт, и, таким образом, был брошен вызов лично министру обороны Либерману и возглавляемой им партии. Политики его соратники клятвенно обещали, что если их глава получит пост министра обороны, то первый же теракт ХАМАСа повлечет за собой физическое уничтожение верхушки этой организации. Ждем-с как г-н Либерман и его сопартийцы будут выкручиваться, врать и изворачиваться».
По мнению журналиста, именно полная безнаказанность толкает террористов на террор. Он пишет: «Все эти обстрелы чистого поля в ответ на запущенные из Газы ракеты, грозные словеса, под которые не положено ни одно дело – все это приводит к новым жертвам и ничему другом. Если через месяц руководство ХАМАС будет живо, вы дорого заплатите за свою ложь на выборах, г-н Либерман и партия НДИ. Мы скорбим по погибшим, да утешит Господь всех скорбящих Израиля».
Reuters пишет, что погибшие и раненные в результате теракта израильские солдаты прибыли в Иерусалим в рамках образовательного тура – подобные экскурсии часто организовываются для поддержания боевого духа солдат. Один из охранников, ставший участником инцидента заявил: «В долю секунды я посмотрел налево и увидел, как грузовик на огромной скорости мчится в мою сторону. Это было чудо, что мой пистолет оказался при мне в тот момент. Я начал было стрелять по колесам, однако тут же понял, что это бесполезно – у него слишком много колес. После этого я отбежал и стал стрелять по передней части салона под углом и высадил в него всю обойму. Когда я закончил стрельбу, другие офицеры также начали стрелять в нападавшего». Израильские СМИ сообщают, что военнослужащие, включая экскурсовода, открыли огонь по нападавшему.