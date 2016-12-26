Срочно: Нетаньяху запретил въезд в Украину израильским министрам

«9 канал» сообщает о том, что Биньямин Нетаньяху, премьер Израиля, подписал указ о запрете въезда на территорию украинского государств всех высокопоставленных политических деятелей Израиля, передает replyua.net.
В сообщении властей Израиля говорится о том, что это распоряжение было подписано в связи с тем, что Украина в Совбезе ООН проголосовала за антиизраильскую резолюцию. Кроме того, Биньямин Нетаньяху подписал еще одно распоряжение – он запретил израильским министрам совершать визиты в государства, проголосовавшие за антиизраильскую резолюцию ООН. Премьер Израиля подчеркнул, что он отказывается от встреч с британским премьером Терезой Мэй. Нетаньяху призывает всех отказаться от комментариев, связанных с аннексированными территориями. По его словам, это можно будет обсудить лишь после того, как Дональд Трамп сменит Обаму на посту президента США.
Премьер-министр намекнул, что до 20 января Израиль ждет новые антиизраильские шаги международной общественности. Напомним, что Украина была одной из стран, которые 23 декабря проголосовали в Совбезе ООН против Израиля. Эксперты называют это большой ошибкой.