Портников: Украине и Израилю больше нечего делить - у них общие враги и друзья

Как сообщает replyua.net, Виталий Портников на своей странице в facebook объяснил, почему украинцам и евреям давно нечего делить.
Портников признался, что он стал первым украинским журналистом, взявшим интервью у главы ОУН Ярославы Стецько, как и первым украинским журналистом, переступившим порог офиса организации в Мюнхене. Он объясняет, что не хвастается этим фактом, а хочет подчеркнуть, что сделал это потому, что это было очень правильным шагом. «Я старался в своей жизни делать только правильные вещи», - сообщает блогер. Он добавляет: «Мои друзья евреи считали, что с бандеровцами не о чем говорить. Особенно еврею, у которого есть родственники, погибшие от Холокоста. Но я считаю, что наоборот, есть о чем. Интервью со Стецько оказалось очень интересным и было успешно опубликовано в газете «Молодь України». Она показала мне толстенную папку, в которой хранились данные сотрудничества ОУН и государства Израиль». Журналист сообщает, что соратница Степана Бандеры и Ярослава Стецько заявила, что между ними должна быть только правда и что у них общие друзья и общие враги.
Портников заявляет: «Я до сих пор считаю этот тезис Стецько самым важным – мы все должны это понимать. Украине и Израилю больше нечего делить, им нужно сотрудничать. Именно поэтому, между Украиной и Израилем должна быть только правда. Украина, как и Израиль, стоит свое собственное национальное государство».
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