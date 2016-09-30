Похороны Шимона Переса, - фоторепортаж

Несколько часов назад в Израиле начались траурные мероприятия, и на похороны одного из самых выдающихся политиков современности приехали общественные и политические деятели многих стран. Как передает replyua.net, среди тех, кто участвовал в траурной церемонии, был президент Украины Петр Порошенко.
Глава Украины прилетел сегодня в Иерусалим, чтобы проститься с Шимоном Пересом, бывшим президентом и премьер-министром Израиля, посвятившим политике всю свою жизнь. Украинский глава выразил свои соболезнования всем израильтянам, для которых уход Переса стал настоящей трагедией. В пресс-службе президента Украины отметили, что Порошенко заявил, что весь мир прощается с добрым другом, с выдающейся фигурой в глобальных масштабах, с человеком, который прилагал максимум усилий для поддержания мира.
Порошенко подчеркнул, что смерть Шимона Переса стала не только потерей для Израиля, но и для всего мира. Помимо президента Украины, на похороны политика приехали принц Чарльз, Джастин Трюдо, Джон Керри, Барак Обама и другие известные персоны из 70 стран мира. Перес скончался на 94-м году жизни в ночь на 28 сентября.
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