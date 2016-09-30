валюта
СпецтемаБоевики два года назад целились не в украинский «Боинг», а в самолет российского аэрофлота, чтоб начать войну – аналитик

Похороны Шимона Переса, - фоторепортаж

Похороны Шимона Переса, - фоторепортаж
Несколько часов назад в Израиле начались траурные мероприятия, и на похороны одного из самых выдающихся политиков современности приехали общественные и политические деятели многих стран. Как передает replyua.net, среди тех, кто участвовал в траурной церемонии, был президент Украины Петр Порошенко.

Глава Украины прилетел сегодня в Иерусалим, чтобы проститься с Шимоном Пересом, бывшим президентом и премьер-министром Израиля, посвятившим политике всю свою жизнь. Украинский глава выразил свои соболезнования всем израильтянам, для которых уход Переса стал настоящей трагедией. В пресс-службе президента Украины отметили, что Порошенко заявил, что весь мир прощается с добрым другом, с выдающейся фигурой в глобальных масштабах, с человеком, который прилагал максимум усилий для поддержания мира.

Порошенко подчеркнул, что смерть Шимона Переса стала не только потерей для Израиля, но и для всего мира. Помимо президента Украины, на похороны политика приехали принц Чарльз, Джастин Трюдо, Джон Керри, Барак Обама и другие известные персоны из 70 стран мира. Перес скончался на 94-м году жизни в ночь на 28 сентября.

Похороны Шимона Переса, - фоторепортаж
Похороны Шимона Переса, - фоторепортаж
Похороны Шимона Переса, - фоторепортаж
Похороны Шимона Переса, - фоторепортаж
Похороны Шимона Переса, - фоторепортаж
Похороны Шимона Переса, - фоторепортаж
Похороны Шимона Переса, - фоторепортаж
Похороны Шимона Переса, - фоторепортаж

Горячая тема: Боевики два года назад целились не в украинский «Боинг», а в самолет российского аэрофлота, чтоб начать войну – аналитик
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
29 сен 2016
17422

Боевики два года назад целились не в украинский «Боинг», а в самолет российского аэрофлота, чтоб начать войну – аналитик

Как передает replyua.net, в Голландии обнародован промежуточный отчет о ходе расследования дела по сбитому над Донецком «Боинге». Представитель российской компании «Алмаз-Антей» поспешил сделать


Свежие новости

В Украине снова подняли вопрос о легализации однополых браков

Эйдман: Путин никогда не признает вину за сбитый Боинг

Новини з зони АТО за минулу добу (29.09.16)

Украина пока не получит 600 миллионов евро от ЕС

ОБСЄ скаржиться на Україну через ситуацію в Золотому

Угруповання «ДНР» на третьому місці за рівнем насильства у світі

ГПУ вирішує, як назвати злочин "указу Януковича"

Похороны Шимона Переса, - фоторепортаж

Радість Луценка: ГП РФ надала докази по 291 прокурору-зраднику

Портніков: Путіна захопив азарт, поліз в Сирію, чим остаточно поховав всі свої плани на імперію

Шевцова: Путин превратил слабость России в преимущество

Кто победит в борьбе за популистский плацдарм «о тарифах»: «Самопомощь» или «Батькивщина»?

Рух українців з біометричними паспортами через кордон з Білоруссю неможливий

Сотник: удобная позиция москвичей

Сазонов: В Киеве Майдан – Лещенко в Америке. В Раде голосуют против антимайдановских судей – Лещенко в Америке

Очікувати транш від ЄС у цьому році Україні не варто

Блогер: Россия сама вынесла себе приговор

Ученые заявили о пользе прыщей в подростковом возрасте

Терористи відкривають вогонь в зонах розведення сил - Муженко

Дипломат: ООН потеряла свое влияние на ситуацию в мире

 Новости за день