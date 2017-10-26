Принц Саудовской Аравии построит город будущего за полтриллиона долларов

Мухаммед бен Салман Аль Сауд, наследный принц Саудовской Аравии, заявил о том, что планирует построить в стране город будущего – он будет расположен посреди пустыни, рядом с побережьем Красного моря и получит название NEOM.
Как информирует replyua.net со ссылкой на News.ru, принц также отметил, что всю «черновую» работу по строительству возьмут на себя роботы. Сообщается, что власти Саудовской Аравии потратят на строительство уникального города порядка 500 миллиардов долларов. Строительство будет осуществляться на пустынной территории площадью 26 тысяч квадратных километров. План включает строительство моста через Красное море, который доложен соединить NEOM с Египтом и остальной Африкой. При этом город выйдет за пределы Саудовской Аравии: небольшая часть мегаполиса займет территорию Египта и Иордании.
Правительство страны заявило о намерении выделить средства на этот грандиозный проект. Кроме того, финансировать строительство города собираются частные инвесторы и суверенный фонд Саудовской Аравии. Как заявил принц, мегаполис станет одним из самых современных в мире – там будут применяться совершенно новые технологии, новая энергетика, новый транспорт.