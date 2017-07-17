Власти ОАЭ опровергли причастность к кибератакам на серверы Катара

Анвар Гаргаш, министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов, сделал заявление о том, что ОАЭ не имеют никакого отношения к кибератакам на серверы Катара.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, министр подчеркнул, что СМИ США распространяют ложную информацию. «Заявление Washington Post о том, что мы на самом деле взломали катарские СМИ, не соответствует действительности», отметил Гаргаш. Ранее американское издание Вашингтон Пост опубликовало материал, где обвинило ОАЭ в организации масштабной кибератаки на соцсети и СМИ Катара, также изданием были опубликованы ложные цитаты эмира Катара, после чего в странах Персидского залива начался дипломатический скандал.
Около месяца назад несколько государств обвинили власти Катара в финансировании терроризма, а затем последовал разрыв дипотношений. Блокаду Катару тогда объявили Мальдивы, ОАЭ, Мавритания, Маврикий, Коморские острова, Ливия, Йемен, Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн. До сих пор Катару не удалось договориться с этими странами.