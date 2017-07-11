Тиллерсон совершит поездку в Катар, чтобы урегулировать ситуацию

Сегодня, 11 июля, Рекс Тиллерсон, госсекретарь Соединенных Штатов, отправится в Катар, а на следующий день у него запланирована поездка в Саудовскую Аравию. Как информирует replyua.net со ссылкой на сайт Госдепа США, накануне Тиллерсон прилетел в Кувейт, где провел переговоры с высокопоставленными представителями власти.
Темой встречи стал Катар, также стороны обсуждали текущие усилия по разрешению спора в странах Персидского залива. Госсекретарь планирует отправиться в Доху 11 июля, а в Джидду в среду, 12 июля. Мировые агентства при этом отмечают, что Тиллерсон, который наработал обширные связи в Персидском заливе в бытность генеральным директором ExxonMobil, проведет переговоры с лидерами арабских стран. Как опытный бизнесмен, госсекретарь США постарается изучить все механизмы, которые помогут разрешить ситуацию вокруг Катара.
Напомним, что сразу несколько государств разорвали дипотношения с Катаров, обвинив его в поддержке терроризма. Среди этих государств Коморские острова, Мавритания, Мальдивы, Маврикий Ливия, Йемен, Бахрейн, ОАЭ, Египет и Саудовская Аравия.