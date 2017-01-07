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Премьер-министр Турции прибыл с официальным визитом в Ирак

Премьер-министр Турции прибыл с официальным визитом в Ирак
Associated Press сообщает, что премьер-министр Турции Бинали Йылдырым прибыл с официальным двухдневным визитом в Ирак. Причиной визита является обострение отношений между странами в связи с наличием турецких войск Северном Ираке, что не было согласовано с иракским правительством, - передает replyua.net.

Отношения между странами крайне обострились после того, как стало известно о наличии турецких войск на территории Ирака, которые также участвуют в операции по освобождению Мосула от боевиков «Исламского государства», однако их участие не было согласовано с правительством Ирака. Население страны, в большинстве являющееся шиитским, недовольно присутствие суннитских турецких войск.

По официальным заявлениям Йылдырыма, на территории Ирака сейчас находятся около 500 турецких военнослужащих. Правительство Ирака потребовало вывода этих сил из региона Bashiqa, называя их присутствие «вопиющим нарушением» иракского суверенитета. Турция заявляет, что эти военные прибыли туда, чтобы защитить местное население и по приглашению местных иракских властей. Официальные результаты встречи еще не известны, однако посол Турции в Ираке заявил, что этот визит Йылдырыма откроет новую главу иракско-турецких отношений. Премьер-министр Турции объяснил, что турецкие военнослужащие находятся на территории Ирака «не из прихоти, а скорее по необходимости».
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