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Битва за Мосул еще больше обострит суннитско-шиитское противостояние

Битва за Мосул еще больше обострит суннитско-шиитское противостояние
Как сообщает replyua.net со ссылкой на The Guardian, штурм Мосула иракскими войсками создает огромный риск открытия нового фронта в и без того широком суннитско-шиитском конфликте. Вероятность обострения ситуации еще больше возросла после заявления Турции о том, что она намерена поучаствовать в операции по освобождению города.

Бинали Йылдырым, премьер-министр Турции, сегодня подтвердил информацию о том, что турецкие войска вчера провели ряд военных операций, направленных против сил ИГИЛ в Мосуле, с применением артиллерии и танков. Йылдырым добавил, что бомбардировки позиций джихадистов также возможны, если об этом попросят курдское военное командование.

Ирак все еще официально отрицает какое-либо турецкое участие в штурме Мосула, как и в других военных операциях, приводящихся в провинции Ниневия. Вхождение Турции в это противостояние создает сильное напряжение в Ираке. Премьер-министр Ирака, Хайдер аль-Абади, находится под давлением правительства и общественности, поскольку не должен допускать присутствия на иракской земле суннитов, которые подозреваются в помощи джихадистам ИГИЛ.

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