Туреччина скоро отримає нову Конституцію

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Представники правлячої в Туреччині Партії справедливості і розвитку підготувала проект нового Основного Закону, який передбачає модифікацію форми правління в державі, - про це replyua.net інформує, посилаючись на матеріали видання «Росбалт».Так, проект Конституції було оприлюднено сьогодні, двадцять третього жовтня 2016 року. Новий Основний Закон передбачає перехід до президентської республіки – так, глава держави отримає більш широкі повноваження, стане керівником уряду або ж матиме змогу сам формувати кабінет міністрів.Очільник турецького уряду Біналі Йилдирим повідомив, що «роботу над конституцію та президентською системою завершено і робоча група направить свої пропозиції до парламенту аби він щонайшвидше прийняв рішення». Критики проекту наголошують, що він надає занадто багато повноважень президенту, що може призвести до узурпації влади. Президент держави Реджеп Таїп Ердоган навпаки закликав законодавчий орган щонайскоріше проголосувати за зміни до Основного Закону. З ініціативою внесення змін до чинної Конституції виступив сам президент Туреччини після невдалої спроби державного перевороту, яка відбулась у червні поточного року.