Власти Ирака начали штурм Мосула

Власти Ирака, поддерживаемые США, начали наступление на Мосул – последний крупный город, находящийся под контролем террористов «Исламского государства». Агентство Reuters сообщает, скорее всего, он закончится победой – об этом передает replyua.net.
Спустя два года после того, как джихадисты захватили город, в котором проживает более 2 миллионов человек, и объявили халифат, около 30 000 иракских и курдских военных, а также боевиков суннитских племен, начали попытку возврата контроля над ним. Сегодня произошли несколько артиллерийских атак на восточном фронте. Курдские боевики перешли в наступление, пытаясь захватить деревни, расположенные на подступах к городу.
В результате бомбардировок и других спецопераций США в Мосуле были сконцентрированы от 4000 до 8000 бойцов ИГИЛ. Жители города опровергают информацию, распространенную государственными телеканалами Ирака о том, что джихадисты ИГИЛ используют местных жителей в качестве живых щитов, угрожая применением химического оружия. Захват Мосула иракскими военными не обещает быть быстрым – по предварительным прогнозам он может продлиться недели или даже месяцы.
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