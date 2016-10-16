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Власти Ирака сбросили на Мосул десятки тысяч листовок с предупреждениями

Власти Ирака сбросили на Мосул десятки тысяч листовок с предупреждениями
Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, сегодня на рассвете десятки тысяч листовок были сброшены на Мосул властями Ирака. Правительство таким образом проинформировало жителей о том, чего им стоит ждать от грядущего штурма города. По словам правительства Ирака, наступательная операция на Мосул находится в завершающей стадии подготовки.

В листовках приведены несколько сообщений. Одно из них уверяет население, что наступательная операция иракских и американских военных, а также бомбардировки не будут направлены против мирных жителей. Другое призывает граждан отказаться от сотрудничества с боевиками «Исламского государтсва».

Штурм Мосула, последнего города, до сих пор находящегося под контролем самого радикального крыла джихадистов в Ираке, может начаться уже в этом месяце и пройдет при активной поддержке американских военных. Боевики ИГИЛ также готовятся к штурму и будут бороться изо всех сил. Во время предыдущих сражений они всегда использовали мирных жителей в качестве прикрытия. По оценкам ООН, эта битва станет самой кровавой за всю историю войны в Ираке, поскольку в ней может погибнуть более 1 миллиона человек.

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