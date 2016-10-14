В Турции арестованы 189 судей и прокуроров

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, репрессии против заговорщиков, попытавшихся организовать военный переворот в Турции, продолжаются. Сегодня полиция обыскала Верховный суд Турции, предъявив ордер на арест 189 судей и прокуроров.
Информационное агентство Анадолу заявляет, что Генеральный прокурор Турции вынес решение об аресте нескольких членом судейского корпуса Министерства юстиции, Кассационного суда, Высшего апелляционного суда, Государственного совета и Высшего административного суда.
На данный момент в тюрьмах Турции находятся более 32 000 человек. Более 10 000 сотрудников служб безопасности и государственных структур были уволены. Масштаб репрессий вызвал критику со стороны оппозиционных политиков и западных союзников Турции. Президента Турции Тайипа Эрдогана обвинили в использовании переворота как повода для укрепления своей власти и избавления государственного механизма от оппозиционных сил. В организации переворота был обвинен мусульманский проповедник Фетхуллах Гюлен, который уже несколько лет проживает в США. В отношении него уже был вынесен заочный приговор, однако власти США отказались от его экстрадиции.
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