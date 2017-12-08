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Вперше після Другої світової війни Японія збирається закупляти наступальне озброєння

Вперше після Другої світової війни Японія збирається закупляти наступальне озброєння
Японія оголосила сьогодні, що вперше після розгрому у Другій світовій війні починає закуповувати наступальне озброєння, здатне завдати удару по сусідах. До сих пір це було табу, але тепер в проект бюджету на 2018 рік закладено гроші на придбання для бойових літаків наборів крилатих ракет класу повітря-земля дальністю від 500 до 900 км. Про це повідомляє replyua.net, з посиланням на Сегодня.

Від узбережжя префектури Ніїгата на березі Японського моря до КНДР, для довідки, - тисяча кілометрів. Летіти можна і коротшим маршрутом, та й сотня-інша км для новітнього літака-невидимки F35 не так вже й відчутна. Потрібно врахувати, що в пацифістській Японії – це нервова тема, тут війна – заборонене слово. Уряд сьогодні запевнив, що про удари по базах противника мови не йде. Ми, мовляв, все робимо тільки і виключно для оборони віддалених островів, які зараз зовсім беззахисні, але військові експерти зазначають – мова йде про те, щоб підняти в разі чого разом з американцями свої літаки і вдарити по Північній Кореї.

Сьогодні ж поширилися чутки про те, що різко прискориться розміщення в Японії нових комплексів ПРО «Іджіс ешор» - таких же, які в Європі вже розгорнуті в Румунії і скоро будуть в Польщі. Вони викликають вкрай різку протидію в Москві, але в даному випадку протести МЗС РФ японці слухати не збираються. Зі всього цього видно, що на Далекому Сході з диким скрипом в гонку озброєнь стала включатися і Японія, хоча їй це страшенно не хочеться. Бюджетні гроші потрібні їй для соціальних програм, держборг великий, але великий, але Японія хоче бути озброєною та в разі чого завдати удару не лише по Північній Кореї, а й Росії, яка теж може провокувати через постійний спір за острови.
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