Пономарь: «Это большой стыд и большой позор»

Олег Пономарь, известный политический обозреватель, на своей странице в Фейсбуке прокомментировал последние новости, пришедшие к этому часу, информирует replyua.net.
По его словам, главной новостью прошедшего дня стало принятие Верховной Радой бюджета на будущий год, и это большой позор и большой стыд. Пономарь отмечает, что других цензурных слов по принятию Радой бюджета он найти не смог. «Готовимся к встрече Волкер-Сурков: Климкин провел встречи с Тиллерсоном и Волкером. Тема - миротворцы на Донбассе. Тиллерсон связал снятие санкций с России с возвращением Крыма Украине и выводом войск из Донбасса. Молдова, молодцы: парламент Молдовы принял Закон о борьбе с российской пропагандой», - пишет обозреватель.
Также он подчеркнул, что те, кто смеялся над его анакондой, должны узнать еще одну новость, - глава российского Минфина заявил о том, что резервный фонд РФ, который когда-то насчитывал порядка 142 миллиардов долларов, будет исчерпан уже до конца этого года, а Фонд национального благосостояния оскудеет еще на 662 миллиарда рублей.