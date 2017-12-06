Військовий хлопчина, який відчайдушно втік під обстрілом в Південну Корею з КНДР, тепер цілими днями дивиться кіно

Ще не всі забули військового хлопчину, відчайдушно втікаючого під обстрілами в Південну Корею з КНДР. Він вже зовсім оговтався в лікарні, хоча отримав п'ять куль і був майже небіжчиком, коли його вночі спецназівці тягнули із закривавленої купи опалого листя в 10 метрах на південь від розмежувальної лінії. Про це повідомляє replyua.net, з посиланням на Сегодня.
Хлопець оговтався в умовах капіталістичної медицини і сказав, як його звати, повідомив, що йому 24 роки. Тепер йому показують кіно: насамперед, кажуть, утікач попросив відеокліпи південнокорейського дівчачого поп-гурту Girls 'Generation. Їх він в КНДР бачив на контрабандних відеодисках, які потайки привозять з Китаю.
Журналісти відзначають, що по суті, ситуація з хлопцем з КНДР – це і є відповідь на питання про те, навіщо хлопчина ризикнув життям, але все ж пробіг під кулями ті заповітні 10 метрів. Десять метрів на південь від лінії розмежування між остогидлою країною народної демократії і казковою забороненою країною гарних цнотливих дівчат.