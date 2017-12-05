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Пономарь: «Час расплаты пришел»

Пономарь: «Час расплаты пришел»
Олег Пономарь, известный политический обозреватель, на своей странице в Фейсбуке комментирует самые важные новости этого вторника, информирует replyua.net. По его словам, час расплаты уже наступил, и сегодня главной новостью станет решение Международного олимпийского комитета об участии РФ в ОИ-2018.

«Час расплаты пришел: сегодня Международный олимпийский комитет решит судьбу России на Олимпиаде-2018. Военный блок новостей: армия США включила в учебные системы опыт Украины в боях с РФ. Генсек НАТО вчера в который раз заявил, что двери Альянса открыты для Украины», - отмечает обозреватель. Также, по его словам, уже в начале следующего года в Украине снизятся пошлины на автомобили, импортируемые из стран Евросоюза. Кроме того, Пономарь добавил, что компания Укрзализныця осенью следующего года планирует закупить тридцать локомотивов General Electric, которые будут собраны в Украине.

Напомним, что сегодня вечером МОК объявит о своем окончательном решении относительно допингового скандала и участии РФ в ОИ-2018. Как сообщили инсайдеры, к Олимпиаде будут допущены только «чистые» спортсмены в нейтральном статусе, то есть без российских флага, гимна и формы.
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