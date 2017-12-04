Астрономы рассказали об уникальном метеоритном дожде в ближайшие дни

В ночь на 13 декабря жители разных уголков Земли смогут понаблюдать за уникальным космическим явлением – метеоритным дождем, который станет одним из самых мощных в этом году.
Как информирует replyua.net, ночью 13 декабря на нашу планету обрушится поток Гемениды. По словам астрономов, лунный свет будет мешать наблюдению за относительно редким природным явлением в первой половине ночи. Однако после полуночи наблюдатели смогут в полной мере насладиться зрелищем падающих небесных тел. Ученые пояснили, что после 24:00 Луна скроется за горизонтом, избавив от светового загрязнения. До самого рассвета можно будет без бинокля наблюдать за этим красивым явлением.
Поток Гемениды считается одним из самых быстрых и ярких. В час может упасть до 120 звезд. Интересно и то, что в атмосферу Земли метеоры входят на довольно небольшой скорости, поэтому и сгорание происходит в «замедленном» режиме, благодаря чему ночное небо становится особенно красочным.