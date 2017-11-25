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Бах: «МОК примет справедливое решение по участию российской сборной в Олимпиаде»

Бах: «МОК примет справедливое решение по участию российской сборной в Олимпиаде»
Томас Бах, глава Международного олимпийского комитета, заявил о том, что МОК вынесет справедливое решение, касающееся участия российских спортсменов в Олимпийских играх, которые в феврале пройдут в Пхенчхане, а выводы двух специальных комиссий, расследующих применение допинга в российском спорте, повлияют на «целостность этой Олимпиады».

Как передает replyua.net со ссылкой на телеканал ESPN, Бах призвал не оказывать давления на исполком, который уже через несколько дней вынесет свое решение по российским спортсменам и их участию в Олимпийских играх. Такое заявление от главы МОК прозвучало на встрече представителей олимпийских комитетов Европы в Загребе. Глава МОК подчеркнул, что сейчас специалисты уже говорят о целостности предстоящей Олимпиады, и в задачи экспертов входит выяснение всей правды о сочинской Олимпиаде, и лишь после выводов комиссии можно будет принять правильное решение.

5 декабря МОК на специальной пресс-конференции огласит решение, будут ли российские спортсмены принимать участие в зимней Олимпиаде в Южной Корее. Напомним, что ранее несколько российских спортсменов лишились медалей, завоеванных в Сочи. Вчера стало известно, что медали заберут у Александра Зубкова, прославленного бобслеиста. Его обвинили в нарушении антидопинговых правил.
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