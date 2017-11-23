Пономарь: «Несколько очень важных реформ в Украине»

Олег Пономарь, известный обозреватель, на своей странице в Фейсбуке прокомментировал новости этого четверга, информирует replyua.net.
По словам Пономаря, в Украине приняли еще несколько очень важных реформ. «Немного важных реформ: Кабмин создал новый набсовет Нафтогаза. Кабмин утвердил введение обязательного обмена информацией на таможне по принципу единого окна с 1 февраля 2018 года. Всемирный банк признал украинский земельный кадастр одним из самих совершенных в мире», - пишет Пономарь. Также обозреватель отмечает, что Гаага была неизбежна в отношении Младича, бывшего командующего армией боснийских сербов – он приговорен к пожизненному заключению.
Пономарь добавил, что приходят очень важные новости по российскому олигарху Керимову. «По кальке Фирташа: олигарх Керимов не будет заключен в тюрьму во Франции, однако должен оставаться в стране и внести залог в пять миллионов евро. Ему запрещено покидать Францию и контактировать с определенными людьми», - пишет Пономарь.