валюта
СпецтемаУ русских и сепаратистов истерика, связанная с Порошенко, – журналистка

Правительство Японии грозится наказывать те предприятия, которые не повышают зарплату своим работникам

Правительство Японии грозится наказывать те предприятия, которые не повышают зарплату своим работникам
Правительство Японии намерено самыми суровыми доступными ему средствами наказывать те корпорации, которые не повышают зарплату своим служащим, хотя имеют на это средства. У власти в стране находится партия, которую традиционно считают голосом своекорыстного бизнеса, но правительство премьера Синдзо Абэ как раз и утверждает, что отстаивает интересы предпринимателей и развития экономики: выше зарплаты – больше покупок – веселее деловая конъюнктура. Об этом сообщает replyua.net, со ссылкой на Сегодня.

Речь идет о том, что за долгие годы кислой полудепрессии могучие «крокодилы» японского бизнеса привыкли к вялой ситуации на рынке, хотя и продолжали загребать гигантские доходы. Сейчас корпорации страны придерживают без дела, по оценкам правительства, плюс-минус 3,5 триллиона долларов.

Тем временем, компании Японии получают серьезные налоговые скидки, если направляют, например, деньги на разработку новых товаров или научные исследования. Дело это важное, но такие льготы могут урезать или вообще отменить, если корпорации при этом не повышают зарплаты или инвестиции в расширение и модернизацию производства. Будущей весной правительство призывает повысить зарплаты на 3 процента. Кто сделает больше – получит налоговую скидку.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Тимошенко уже не хочет перевыборов

Срочно: «Уже сегодня»: ученые рекомендуют готовиться к концу света
Важное за сутки
21 ноя 2017
15071

Тимошенко уже не хочет перевыборов

Лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко как-то резко перестала требовать досрочные выборы, отгородившись от требования Саакашвили, Деревянко, Семенченко. Причина такого поведения Юлии Владимировны

20 ноя 2017
7912

Меркель поставили ультиматум: либо мировая с Россией, либо перевыборы

В Германии коалиционный кризис. Выигравшая выборы вместе с блоком ХДС\ХСС Ангела Мергель, рассчитывавшая на 4-й срок, не смогла сформировать коалицию. В трех турах переговоров по формированию

21 ноя 2017
6531

Журналист: после 4 лет войны теперь наконец-то понятно, какой ультиматум перед Януковичем поставил Путин в Москве

С высоты четырех лет войны и противостояние с российским агрессором мы теперь понимаем, о чем говорили Путин и Янукович, когда последний полетел в Москву и исчез. Путин на пальцах объяснял нашем

20 ноя 2017
4843

Ахеджаков: Тимошенко передала фуру теплых вещей бойцам на фронт, а Лещенко раскрыл всю правду про расписки Григоришину

Если многие в Украине считают, что самые фейковые новости они уже читали, то глубоко ошибались, потому что не все знают о подборке действительно фейковых новостей. На первом месте в рейтинге таких

21 ноя 2017
4252

Журналист: «Единственная правильная реакции Украины – разрыв дипотоношений с Беларусью»

Последние задержания в Беларуси граждан Украины свидетельствуют о том, что российский президент полностью подчинил под свой контроль режим Александра Лукашенко, и в этой ситуации единственным

Последние новости

Президенты России и США провели важный разговор об Украине

Киев требует от Москвы отмены призыва на военную службу в Крыму

Елена Зеркаль рассказала, почему на ближайшем саммите Восточного партнерства Россию не признают агрессором

Блогер: все на баррикады! Не дадим разуплотнить Плотницкого!

Аналог Кремниевой долины: в России размечтались построить в биткоин-сити

Правительство Японии грозится наказывать те предприятия, которые не повышают зарплату своим работникам

Блогер: не имею ничего против Пушкина или Толстого, но, будьте так добры, не суйте его в мой украинский борщ в каком-либо виде

Журналіст: те, що відбувається сьогодні в центрі Луганська – називається «русский мир»

В Беларуси рассказали, почему на самом деле возник «шпионский скандал» с Украиной

В мире появился электромобиль с самым низким ценовым рекордом

Украина ответственна за восстановление отношений с Польшей – Ващиковский

Эксперт: Вашингтон скоро признает провальными переговоры с Москвой по Донбассу

В Париже нашли «магазин Добкина»

В 2017 году в Украине выделены субсидии в размере 3,5 миллиардов гривен

Украина станет заклятым врагом Польши – СМИ

Порошенко рассказал, сколько десантников погибло в зоне АТО

Турчинов: «Мы сможем построить европейскую Украину и очистить ее от грязи»

Ярмоленко стал одним из лучших футболистов чемпионата Германии

Президент открыл детскую больницу в Днепре

Голосеевский суд решил судьбу мамаши, бросившей умирать детей

 Новости за день