Правительство Японии грозится наказывать те предприятия, которые не повышают зарплату своим работникам

Правительство Японии намерено самыми суровыми доступными ему средствами наказывать те корпорации, которые не повышают зарплату своим служащим, хотя имеют на это средства. У власти в стране находится партия, которую традиционно считают голосом своекорыстного бизнеса, но правительство премьера Синдзо Абэ как раз и утверждает, что отстаивает интересы предпринимателей и развития экономики: выше зарплаты – больше покупок – веселее деловая конъюнктура. Об этом сообщает replyua.net, со ссылкой на Сегодня.
Речь идет о том, что за долгие годы кислой полудепрессии могучие «крокодилы» японского бизнеса привыкли к вялой ситуации на рынке, хотя и продолжали загребать гигантские доходы. Сейчас корпорации страны придерживают без дела, по оценкам правительства, плюс-минус 3,5 триллиона долларов.
Тем временем, компании Японии получают серьезные налоговые скидки, если направляют, например, деньги на разработку новых товаров или научные исследования. Дело это важное, но такие льготы могут урезать или вообще отменить, если корпорации при этом не повышают зарплаты или инвестиции в расширение и модернизацию производства. Будущей весной правительство призывает повысить зарплаты на 3 процента. Кто сделает больше – получит налоговую скидку.