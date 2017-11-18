В сети показали, как выглядит город с самым грязным воздухом

В Интернете появились снимки индийской столицы Дели, которая уже несколько недель окутана сильнейшим смогом.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на loveopium, смог окутывает крупные индийские города осенью – в это время жгут сельскохозяйственные культуры, и к этому дыму также добавляются выхлопы авто, выбросы заводов и пыль. Самый большой уровень загрязненности воздуха в Дели был зафиксирован 7 ноября. Средние показатели PM10 и PM2,5 (содержание в воздухе взвешенных частиц с диаметром, соответственно, менее 10 микрометров и до 2,5 мкм) в пиковый день, 9 ноября, составили 890 и 604 микрограмм на кубический метр при норме 100 и 60.
В часы-пик, когда на дорогах Дели наблюдается самое большое количество транспорта, показатель составлял около 1500 микрограмм на кубический метр. Впрочем, местные жители уже привыкли к смогу – они ведут обычный образ жизни, работают, учатся, ездят за покупками. Дели является одним из самых густонаселенных городов планеты.