Роналду: «После рождения четвертого ребенка останавливаться не собираюсь»

Криштиану Роналду, самый известный в мире футболист, у которого на днях родился четвертый ребенок, заявил о том, что останавливаться не будет и хочет иметь много детей.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на издание As, португальский спортсмен рассказал, что мечтает о семерых детях. При этом Криштиану добавил, что цифра семь ему очень нравится, и он бы также хотел завоевать и семь Золотых мячей. «Рад, что окружен детьми. Я их очень люблю. Для меня жизнь без детей ничего не значит. Хочу семерых детей и столько же Золотых мячей», - подчеркнул Роналду. Интересно и то, что Роналду завоевал уже четыре Золотых мяча – ровно столько, сколько у него детей.
На этой неделе Роналду стал отцом девочки Аланы Мартины. Дочь ему родила подруга Джорджина. Летом у Криштиану родились близнецы. Кроме того, футболист воспитывает шестилетнего сыну Криштиану-младшего. Близнецов Роналду подарила суррогатная мать, имя которой футболист продолжает держать в секрете.