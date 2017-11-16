Пономарь: «Россия не может ввести миротворцев, но Беларусь обсуждается»

Олег Пономарь, известный обозреватель, на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что в состав миротворческой миссии на Донбассе Россия войти не может, поскольку это страна-агрессор, но Беларусь обсуждается, передает replyua.net.
«Я знаю, что это очень контроверсионно, особенно после голосования Беларуси по крымской резолюции в ООН. Но, если мы хотим совместную согласованную резолюцию, то должны обсуждаться компромиссные варианты, кроме принципиальных - Миссия должна контролировать всю территорию, включая границу, и отсутствие в Миссии России», - отмечает Пономарь. Также, по его словам, пришла новость из США – по Фейсбуку прослеживаются посты о том, что якобы Конгресс США выделил Украине в качестве военной помощи 350 миллионов долларов.
Обозреватель внес ясность: пока лишь Нижняя палата Конгресса приняла оборонный бюджет, после этого за него проголосует Сенат, а далее – на одобрение Дональду Трампу. «Это, конечно, формальность и неожиданностей быть не может. Но процесс еще не закончен», - добавил Пономарь.