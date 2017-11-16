В «Большой семерке» сделали важное заявление по Украине

Послы стран, входящих в «Большую семерку», - Японии, Канады, Великобритании, США, Франции, Германии и Италии – сделали заявление о том, что Украина уже «созрела» для проведения избирательной реформы. Как информирует replyua.net, соответствующее заявление от дипломатов было опубликовано на сайте Италии в Киеве.
По словам представителей «Большой семерки», Верховной Раде необходимо принять в первом чтении проект Избирательного кодекса, и эти изменения должны вступить в силу не позднее, чем за 12 месяцев до ближайших выборов в стране. «Закон должен обеспечить дальнейшее укрепление демократического представительства, в том числе – через действенные санкции за нарушение норм избирательного законодательства и ненадлежащее использование государственных ресурсов, с целью расширения политического участия и представительства уязвимых сообществ и меньшинств, в том числе женщин и внутренне перемещенных лиц, а также для того, чтобы ускорить реформу политического финансирования», - сказан в заявлении послов стран.
Напомним, что автором этого законопроекта является Андрей Парубий, спикер парламента Украины. Согласно этому закону, в Украине будет отменена мажоритарная система.