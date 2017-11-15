Ученые сделали сенсационное заявление о планете Нибиру

Американские ученые из Университета Мичигана заявили о том, что планета Нибиру действительно существует, и ее удалось обнаружить с помощью компьютерного моделирования, информирует replyua.net.
По словам исследователей, загадочная планета Х не дает покоя всему человечеству, но уфологи и исследователи любители были абсолютно правы, говоря о существовании Нибиру. По мнению специалистов, речь идет о реальном транс-нептунианском космическом объекте. Нибиру, как утверждают американские астрофизики, - это скалистое тело, вращающееся вокруг Солнца на значительном удалении. Американские специалисты при этом подчеркнули, что они уже установили примерное местоположение загадочной планеты, однако пока не собираются называть эти координаты. Напомним, что ранее сотрудники американского космического агентства НАСА сделали заявление о том, что крупный источник гравитационных сил, каким вполне может быть Нибиру, выводит Солнечную систему из равновесия.
По словам сотрудников космического агентства, этот источник создал дисбаланс и изменил поведение многих крупных космических объектов. Ранее нумеролог Дэвид Мид прогнозировал сближение Нибиру с Землей 23 сентября, однако этого не произошло. Позже ученые «сдвинули» дату на октябрь, но планета так и не появилась.