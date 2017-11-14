Радикальная резолюция Украины о Крыме нашла поддержку у 40 стран мира

Сорок стран мира заявили о поддержке проекта резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина». Как передает replyua.net со ссылкой на «Укринформ», такое заявление озвучил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, прибывший в Нью-Йорк для продвижения украинского документа. «Согласно информации на сегодняшний день, нам известно о четырех десятках стран, присоединившихся к перечню соавторов резолюции, внесенной на выполнение инициативы Президента Украины Петра Порошенко, о чем он заявил во время общих дебатов Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре», - подчеркнул он.
Кроме того, дипломат добавил, что сейчас украинская команда проводит активную работу над продвижением документа среди стран-членов международной организации. По утверждению Сергея Кислицы, язык документа является «достаточно жестким и мощным, в нем четко определены формулировки, а его целью является защита прав и свобод граждан на украинском полуострове».
Ранее украинская делегация на официальном уровне внесла в Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН обновленный проект резолюции по правам человека в оккупированном Крыму.