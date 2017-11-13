Сильное землетрясение в Ираке: стало известно о жертвах

Жертвами разрушительного землетрясения на востоке Ирака, мощность которого составила в пределах 7,3 бала, стали не 16 человек, как сообщалось вначале, а не менее 68, передает replyua.net со ссылкой на Deutsche Welle. Отмечается, что спасательные службы смогут полноценно начать работу только с наступлением рассвета, поэтому остается не ясно, есть ли еще под завалами люди. В соответствии с последними данными, в провинции Сулеймания, расположенной недалеко от границы, 7 человек погибли в результате землетрясения. Еще свыше 150 человек получили ранения различной степени тяжести.
Тем временем, в провинции Ирана Керманшах погиб 61 человек, свыше трех сотен были доставлены в больницу с ранениями. Подземные толчки можно было также ощущать в иракских провинциях Эрбиль, Халабджа и Дохук, в которых преимущественно проживают курды. В столице Ирака Багдаде отголоски землетрясения можно было ощущать в течение двадцати секунд.
Напомним, что 20 сентября текущего года разрушительное землетрясение в Мексике произошло в конце сентября этого года. Сил подземных толчков составила 7,1 балла. Огромное количество зданий было полностью разрушено в столице страны Мехико.