Эксперты составили рейтинг самых умных пород собак

Специалисты уже несколько десятилетий пытаются выяснить, собаки каких пород самые сообразительные и умные. Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Фрешер», мнения экспертов часто расходятся, однако все они уверены в том, что самым высоким уровнем интеллекта могут похвастаться собаки, которые имеют способности к обучению.
Если ваша собака выполняет многие команды, можете не сомневаться в том, что она умная. Однако существуют несколько пород, которые ученые особенно выделяют. В первую очередь, это бордер-колли. Эти питомцы наделены высоким интеллектом, однако их нужно правильно воспитывать, чтобы интеллект проявлялся – собакам требуются регулярные умственные и физические нагрузки.
Также специалисты выделяют пуделей – эти псы могут заниматься не только охотой. Они прекрасно обучаются и понимают своих хозяев. В рейтинг самых умных собак также попали немецкая овчарка, золотистый ретривер, доберман, шелти, лабрадор-ретривер, папильон, ротвейлер, австралийская пастушья собака.