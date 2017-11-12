валюта
СпецтемаБлогер: я обіцяв більше не писати про Саакашвілі, але сьогодні він пробив дно

Эксперты составили рейтинг самых умных пород собак

Эксперты составили рейтинг самых умных пород собак
Специалисты уже несколько десятилетий пытаются выяснить, собаки каких пород самые сообразительные и умные. Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Фрешер», мнения экспертов часто расходятся, однако все они уверены в том, что самым высоким уровнем интеллекта могут похвастаться собаки, которые имеют способности к обучению.

Если ваша собака выполняет многие команды, можете не сомневаться в том, что она умная. Однако существуют несколько пород, которые ученые особенно выделяют. В первую очередь, это бордер-колли. Эти питомцы наделены высоким интеллектом, однако их нужно правильно воспитывать, чтобы интеллект проявлялся – собакам требуются регулярные умственные и физические нагрузки.

Также специалисты выделяют пуделей – эти псы могут заниматься не только охотой. Они прекрасно обучаются и понимают своих хозяев. В рейтинг самых умных собак также попали немецкая овчарка, золотистый ретривер, доберман, шелти, лабрадор-ретривер, папильон, ротвейлер, австралийская пастушья собака.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Путин: виновные за срыв встречи с Трампом будут наказаны

Срочно: Ани Лорак опозорилась на программе Урганта
Важное за сутки
11 ноя 2017
8798

Крушение рейса МН17 на Донбассе: в Нидерландах стало известно о скандальных деталях показаний против Украины

По информации нидерландского издания NRC Handelsblad, депутат этой страны Питер Омцигт, представляющий партию «Христианско-демократический призыв», специально искажает информацию, касающуюся

11 ноя 2017
8289

Вот вам и результат деятельности Семенченко, Парасюка и прочих деятелей «Самопомичи», - политолог

Как сообщал replyua.net, в Винницкой области селяне перекрыли дорогу военной колонне. Номинальная причина: «Они будут где-то здесь утилизировать снаряды из Калиновки, то нам страшно, пусть в другом

11 ноя 2017
4391

Піонтковський: у Вашингтоні рішення вже прийняте, тепер справа за українською владою

Як розповів в інтерв’ю кореспонденту видання «Апостроф» російський політолог Андрій Піонтковський, всі події навколо України доводять, що у Вашингтоні давно прийняли рішення щодо нашої держави, - про

Последние новости

Президент Украины настолько крут, что может управлять погодой, устраивая холода в Украине, морозить митингующих, – Олешко

Венедиктов: «На саммите АТЭС принято два решения, которые больно ударят по России»

Блогер: Украина идет по филиппинскому пути

Дипломат раскритиковал австрийских политиков, посетивших Крым

Блогер: у меня появились серьезные сомнения относительно реформ в Грузии

Американские военные рассказали о телепортирующемся НЛО

Эксперты составили рейтинг самых умных пород собак

ЦРУ не меняет мнение: РФ пыталась влиять на результат выборов в США

Погода на неделю: синоптики пообещали тепло и солнце

В «ЛНР» начнут добывать золото, - Плотницкий

Журналист: «В украинском национальном движении Россия видит внутреннюю угрозу»

Яценюк прокомментировал строительство «стены» на границе

Дуда и Порошенко договорились о чрезвычайном заседании

Трамп заявил о восстановлении отношений с Россией

Разрыв отношений пошел на пользу Джоли и Питту, - друг актера

В «ДНР» выпустили монеты с изображением Гиви и Моторолы

Маккейн раскритиковал Трампа после встречи с Путиным

Захарова: «Эти чудовищные эпитафии пишут безбожники, уверовавшие в свое богоподобие»

Експерт: перипетії судової реформи у розпалі

Сазонов: сьогодні стало зрозуміло, що плани багатьох політиків накрились мідним тазом

 Новости за день