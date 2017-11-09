Эксперт: сегодняшним голосованием в ООН Россия готовит себе благоприятную почву к саммиту во Вьетнаме

Сирия, Куба, Венесуэла, Индонезия и Сьерра Леоне через Четвертую комиссию ООН инициировали и выиграли в ГА ООН голосование с целью отнять у США остров Гуам, где находится крупнейшая тихоокеанская военная база США. В итоге 80 «за» и 62 «воздержались», США проиграли 9 голосами «против». Об этом сообщает replyua.net, со ссылкой на израильского политического обозревателя Соломона Манна.
По его мнению, за этим голосованием совершенно очевидно стоит России, которая активно готовится к саммиту во Вьетнаме. Россия, как бы говорит ЕС и США «...вы пренебрегаете резолюцией ГА ООН по Гуаму, а мы пренебрегаем резолюцией ГА ООН по Украине. Теперь пусть мировое сообщество скажет, кто из нас больший нарушитель международного права».
«США и ЕС еще будут по полной получать за свои выкрутасы с мутными «правами наций на самоопределение», где не прописаны ни причины, ни предпосылки, ни обоснования отделения и самоопределения. Подарочек Трампу на саммит получился весьма ощутимый, хотя никакого реального веса резолюция ГА не имеет», – написал Соломон Манн. Он добавляет, что принятая резолюция теперь покончит с риторикой США, основывающейся на резолюциях ГА ООН.