Пономарь: «События, происходящие сейчас в США, будут историческими»

Пол Манафорт помещен под домашний арест после внесения залога в десять миллионов долларов, также пять миллионов внес его помощник, и его тоже поместили под домашний арест. Как информирует replyua.net, об этом Олег Пономарь, известный обозреватель, пишет на своей странице в Фейсбуке.
«Я много раз говорил, что мы живем в историческое время. И, конечно, это касается борьбы Украины за независимость от России и войны на Донбассе. Но и в США события, которые мы наблюдаем сегодня и будем наблюдать в ближайшие 12 месяцев, - очень исторические. На мой взгляд, они войдут в историю более ярко и важно, чем Уотергейт, например. И я очень рад, что события и в Украине, и в США, и в Европе в последние четыре года имеют знак очищения от зла. Добро говорит громче», - отмечает Пономарь.
Также, по его словам, приходят важные новости из Испании, где сепаратизм уже закончился, так толком и не начавшись – каталонский парламент согласился на роспуск, лидеры находятся в бегах, а новые выборы состоятся в конце декабря.