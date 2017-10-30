В Индии живет девочка с жуткой патологией, - видео

В индийской провинции Синд живет девятилетняя девочка Афхсен Кумбар, которой еще в младенческом возрасте был поставлен страшный диагноз – голова ребенка развернута набок на 180 градусов.
Как сообщает replyua.net, девочка практически не может самостоятельно передвигаться, и, соответственно, она отстает в развитии от сверстников, поскольку не может посещать школу. У Афхсен еще пятеро братьев и сестер, и родители не могут тратить на лечение деньги. Отмечается, что девочка родилась здоровой, однако в возрасте девяти месяцев она упала, повредив шею. Родители не стали показывать ребенка врачам, а отнесли к целителю, но он побоялся трогать младенца и был шокирован тем, что Афхсен выжила после такой травмы. «Мы потратили все деньги, чтобы отвезти её к местному целителю, но это не помогло, а состояние Афхсен после этого становилось только хуже», - рассказали родители.
Девочка сама ничего не делает, практически не ходит, и ее всегда носят на руках. Её состояние может быть связано с аномалией развития позвоночника или мышечным расстройством, но диагноз может поставить только специалист после тщательного исследования. Родители надеются на помощь государства.