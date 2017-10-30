Эксперт назвала самое распространенное в мире женское имя

Лаура Уоттенберг, известный эксперт и создатель сайта babynamewizard.com, заявила о том, что самым распространенным женским именем в этом году стала София – именно так чаще всего называли новорожденных девочек во многих странах, сообщает replyua.net.
Уоттенберг проанализировала данные об именах новорожденных в 48 государствах. Она выяснила, что это имя лидирует в России, Италии, Швейцарии, Словении, Мексике, Эстонии, Аргентине и Чили. По словам эксперта, изучив все данные, она была просто шокирована тем фактом, что люди из разных стран, с разным вероисповеданием, говорящие на разных языках, выбирают для своих детей одно и то же имя. Сейчас Уоттенберг является одним из самых известных в мире экспертов по женским и мужским именам.
Несколько лет назад эксперт даже написала книгу, посвященную именам. Впрочем, многие родители в последние годы часто отходят от традиций в выборе имен для своих детей. В этом году в Египте на свет появился мальчик по имени Путин, в Германии беженцы назвали дочь Ангелой Меркель, а во Франции на свет появился мальчик по имени Демон.