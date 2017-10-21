Ученые: через 15 лет число онкобольных возрастет на 70 процентов

Эксперты из Всемирной организации здравоохранения заявили о том, что уже к 2030 году число людей, больных онкологическими заболеваниями, увеличится на 70 процентов.
Как информирует replyua.net со ссылкой на MedikForum, специалисты обнародовали шокирующие факты – в настоящее время 13 процентов жителей Земли ежегодно умирают от раковых заболеваний. По мнению ученых, широкому распространению заболеваемости раком способствует несколько главных факторов - вредные привычки, нездоровое питание, потеря контроля над массой тела, стрессы, неблагоприятная экологическая среда. В слаборазвитых странах главной проблемой остается несвоевременная диагностика раковых опухолей. Впрочем, и в развитых государствах такая проблема по-прежнему считается актуальной.
«Есть много вещей, с помощью которых мы можем сделать рак менее вероятным: бросить курить, стать более активными, меньше употреблять алкоголя, поддерживать здоровый вес», - заявил Питер Сасиени, известный профессор. По прогнозам экспертов, в ближайшие годы возрастет рост заболеваемости меланомой, раком кишечника, а также раком предстательной железы.