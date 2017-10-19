Пономарь: «Пена в Киеве уже осела, нужно ждать результативных голосований ВР»

Известный обозреватель Олег Пономарь на своей странице в Фейсбуке комментирует самые свежие новости этого четверга, передает replyua.net.
«Пена в Киеве осела. Ждем от Рады результативного голосования по медицинской реформе. Смотрим и записываем, как голосуют депутаты. Канадский Акт Магнитского получил одобрение Королевы Великобритании (подписан Генерал-Губернатором) и вступил в силу», - отмечает эксперт. Также, по его словам, украинское правительство подготовило сразу пять проектов, касающихся самых разных направлений, и эти проекты были поддержаны международными финансовыми институтами.
Пономарь отметил, что речь идет о модернизации железной дороги Украины, строительстве еще одной линии метрополитена в Харькове, строительстве Каневской ГАЭС, о проекте «Высшее образование – на эти цели Европейский инвестиционный банк выделяет 108 миллионов евро. Кроме того, обозреватель напомнил об обещании Парубия, заявившего, что к 2020 году Украина должна выйти на стандарты НАТО в системе безопасности.