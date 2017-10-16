В Китае идет срочная эвакуация из-за тайфуна Ханун

37 тысяч человек были срочно эвакуированы из нескольких районов Китая в связи с приближением мощного тайфуна Ханун. Как передает replyua.net со ссылкой на агентство Синьхуа, об этом сообщили в штабе по борьбе с засухами и наводнениями провинции Гуандун.
Основной удар стихии приняли на себя города Чжаньцзян, Маомин, Янцзян и Цзянмэнь, где из-за сильных дождей и порывистого ветра еще накануне были закрыты все туристические объекты. Также шторм вынудил свыше 48 тысяч рыболовецких судов вернуться в морские порты. Кроме того, метеорологи дали неутешительный прогноз.
По их словам, шторм не утихнет, и в ближайшие часы будет двигаться со скоростью 15 километров в час в юго-западном направлении. Позже тайфун пройдет через остров Хайнань и начнет терять силу. Ранее из-за этого шторма было объявлено предупреждение в Гонконге.