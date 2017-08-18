На Земле начинается необычная магнитная буря

В ближайшие часы на Земле начнется сильная магнитная буря, вызванная солнечным ветром, и сегодня Солнце проявит себя очень сильно в разных уголках планеты.
Как информирует replyua.net, об этом рассказали специалисты Института ионосферы и радиоволн имени Пушкова в РФ. По их словам, 18 августа Солнце будет проявлять максимальную активность, что приведет к возникновению сильнейшей магнитной бури. Ученые подчеркнули, что на поверхности Солнца образовалась гигантская коронарная дыра, которая вызвала ураганный ветер. В эти часы на Землю идет магнитная буря, которая повлияет на самочувствие людей и животных, а также приведет к сбою в работе техники. Медики, в свою очередь, предупреждают о последствиях бури для метеозависимых людей.
Они рекомендуют снизить физическую активность в ближайшие пару дней, правильно питаться и избегать стрессовых ситуаций. При магнитных бурях увеличивается риск инсульта и инфаркта. Врачи также советуют отказаться от подвижных действий и по возможности отдохнуть дома.