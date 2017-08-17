Япония меняет планы из-за действий Северной Кореи

В Министерстве обороны Японии приняли решение о закупке американских наземных комплексов противоракетной обороны Aegis, и решение японских властей связано с последними действиями Северной Кореи.
Как передает replyua.net со ссылкой на 47news, источник в Минобороны Японии подчеркнул, что ведомство приступит к формированию подразделений для обеспечения космической безопасности, кроме того, Минобороны работает над размещением систем ПРО, и до конца августа власти выделят средства, необходимые для закупки систем. Напомним, ранее сообщалось, что Япония разместила противоракетные комплексы Patriot из-за угрозы атаки КНДР.
В частности, систему ПРО развернули на западе страны по ожидаемой траектории полета северокорейских ракет, которые Пхеньян пригрозил выпустить в направлении острова Гуам, где дислоцируется авиабаза США. Ситуация вокруг КНДР продолжает усугубляться, и конфликт подогревают Соединенные Штаты, которые отвечают Пхеньяну на его угрозы, предупреждая о возможном военном вмешательстве.